Облачная аналитика для косметической персонализации

Эффективность планирования продаж может вырасти до 80%, отметили в Faberlic, внедрив облачную аналитическую систему на платформе Microsoft Azure. С помощью ее инструментов можно строить более точные планы продаж, а также производства и закупок — на основе прогнозирования на уровне отдельных товарных позиций. Расходы на аренду складов удалось существенно сократить, а маркетинговые кампании вывести на новый уровень.

Инструмент эффективного анализа данных понадобился развивающемуся бизнесу, когда используемая серверная инфраструктура перестала справляться с нагрузками на фоне быстрого прироста клиентской базы. Ежедневно через информационную систему проходили тысячи транзакций. Стали появляться проблемы с эксплуатацией и усилились риски отказа. При этом обострились проблемы производительности — некоторые виды отчетности готовились до 6-7 часов. Все это тормозило развитие и затрудняло принятие управленческих решений. А в контексте повышения не только их оперативности, но и качества, назрела выраженная потребность в аналитических инструментах (в частности, прогнозной аналитики).

Облачный ответ

Выбранное решение BI на базе технологий Microsoft Azure позволило Faberlic повысить производительность без существенных инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Оно охватывает деятельность всех ключевых подразделений компании, включая продажи, логистику, финансы, бухгалтерию и контроль качества. Облачная аналитическая система собирает данные из внутренней учетной системы и хранит их в виде, удобном для составления отчетов. Для менеджмента реализованы панели с их визуализацией. Они доступны, в том числе, с планшетов. Всего в системе может храниться не менее 250 отчетов.





Динамическое облако обеспечивает Faberlic не только оптимизацию расходов (в том числе — на поддержку и сопровождение), но и возможность онлайн-масштабирования, которое не ограничивает самые быстрые темпы роста бизнеса. С учетом его специфики, система с определенной периодичностью испытывает рост нагрузок — и теперь можно оперативно увеличивать производительность в пиковые периоды. Лицензии берутся в аренду в зависимости от текущих потребностей, а не закупаются, как раньше — единоразово, в максимальном объеме.

Большая аналитика

Благодаря высокой производительности хранилища в облаке удалось повысить точность прогнозирования продаж. На основании таких прогнозов строятся плановые показатели по производству, закупкам, маркетинговым кампаниям. Консолидация отчетности по остаткам дает возможность регулировать загрузку производства и сокращать расходы на склад. Теперь можно выявлять ранее скрытые взаимосвязи — например, между товарами. Раньше в компании считали, что с дневным кремом чаще всего покупают ночной, а оказалось, что лучше рекомендовать к нему крем для век. Этот и многие другие инсайты позволили лучше понять своего потребителя, чтобы эффективнее взаимодействовать с ним.

Аналитические инструменты из облака Microsoft Azure используют более 2 ТБ информации. Общий объем обрабатываемых данных увеличился за 2015-2016 гг. в 4 раза и продолжает расти. Облачная среда позволяет использовать аналитические инструменты удаленно неограниченному числу пользователей, гарантируя постоянную доступность и безопасность хранения данных.

Результаты использования облачной аналитики простимулировали Faberlic усилить направление по работе с данными — был заметно расширен аналитический отдел. В планах — запуск проекта продуктового таргетинга и более эффективного выстраивания логистики.

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