«Умная» диагностика самолетов: проактивность из облака и новый трансформационный продукт

Авиакомпаниям, работающим в условиях жестких требований и регламентов, важны любые дополнительные возможности по минимизации издержек и повышению эффективности использования активов. Даже минимальное сокращение времени AOG (состояния, когда по техническим причинам самолет не готов к взлету) дает значительную экономию средств. Предиктивное обслуживание как сервис может существенно помочь в решении этой задачи.

Например, можно минимизировать расходы на топливо. Именно они составляют до 40% всех операционных затрат авиакомпаний. Причем их снижение даже на 1% дает ежегодную экономию в размере $250 тыс. на каждом самолете.Такими данными поделились в компании Rolls-Royce, которая обслуживает более 13 тыс. двигателей для коммерческих бортов по всему миру.

Для более эффективного управления воздушными судами надо учитывать огромный массив информации, которую генерируют множество расположенных на них датчиков. Анализируя ее, Rolls-Royce обеспечивает новые подходы к обслуживанию техники, что помогает увеличить срок ее работы и снизить издержки. Фокус на аналитику разделяют и авиазаказчики. Так, по данным опроса PwC, более 70% СЕО авиакомпаний разрабатывают свои стратегии развития с учетом работы с большими данными.

Собрать и изучить

Rolls-Royce собирает данные с множества датчиков, установленных в самолетах, и анализирует их с помощью сервисов интернета вещей Microsoft Azure (Azure IoT Suite). Компания сразу пошла по пути облачной аналитики, понимая масштаб и быструю динамику информации, с которой предстоит работать. Платформа Microsoft обеспечила также и готовую среду разработки, и необходимый уровень безопасности. Для оркестрации используется сервис Azure Data Factory, а для агрегации данных — Azure HDInsight (облачная реализация кластера Hadoop). Задачи хранения помогает решать Azure Blob Storage. В Rolls-Royce подчеркивают, что инструменты бизнес-аналитики Power BI заметно ускоряют и упрощают создание отчетов, а также визуализацию данных, позволяя быстрее увидеть картину целиком, чтобы принимать более точные решения.

Сервисы продвинутой аналитики и машинного обучения из облака Microsoft Azure — Cortana Intelligence Suite — анализирует терабайты данных, чтобы быстро выявлять отклонения в работе техники, а также рекомендовать проактивные меры — например, по замене оборудования, даже если срок его эксплуатации еще не вышел. В конечном итоге машинное обучение помогает выявлять инсайты для оптимизации плана обслуживания воздушных судов. Руководители авиакомпаний получают рекомендации о более эффективном использовании двигателей в полетных условиях, необходимых ограничениях и требованиях к управлению воздушным трафиком. В результате издержки на эти процессы снижаются.

При наличии актуальной информации о работе двигателя в полете, технические специалисты могут оперативнее подготовиться к ремонту, который можно начать сразу после остановки самолета в аэропорту. Это позволяет минимизировать задержки рейсов.

Эффективный расход

Интеллектуальные сервисы аналитики помогают решить важную задачу авиакомпаний — эффективного расхода топлива. На его потребление влияют множество факторов: маршрут полета, погода, состояние двигателя и т.д. Известно, например, что чистый двигатель расходует меньше, однако обеспечить его промывку достаточно затратно. Чтобы точно рассчитать интервалы, в которые необходимо проводить эту процедуру, вновь нужно проанализировать большой объем данных.

Решение, разработанное Rolls-Royce, помогает экономить до 14% топлива на взлете и посадке. Чтобы усилить эффект, компания запустила также новый продукт — сервис по обучению пилотов эффективному использованию режимов двигателя на основании данных их полетов.

«Большие самолеты генерируют гигабайты данных в час, которые нужно обрабатывать и анализировать, — говорит Ник Фаррант, старший вице-президент Rolls-Royce. — Научившись работать с этой информацией, мы предлагаем новые подходы к диагностике и обслуживанию авиатехники». Эти подходы на базе интеллектуальных сервисов машинного обучения из облака Microsoft Azure помогают сократить или исключить перебои в работе оборудования, уменьшить время простоев и снизить потребление топлива.

С помощью аналитики больших данных и интернета вещей решение Rolls-Royce генерирует рекомендации по улучшению графиков полета или техобслуживания, выявляя проблемы в эксплуатации и ошибки на ранних стадиях, помогая предотвращать их будущем. Реализация в облаке подразумевает серьезные возможности его масштабирования и высокую производительность.

Для самой же компании Rolls-Royce аналитические сервисы стали возможностью повысить качество своей работы с авиазаказчиками, оказывая им более эффективную поддержку и лучше управляя рисками. Цифровые технологии и аналитика используют накопленный багаж инженерной экспертизы — и все вместе это повышает результаты бизнеса.

Хочу попробовать сервисы Microsoft Azure.