Интернет вещей для энергетики 4.0

По прогнозу Gartner, количество подключенных устройств в мире вырастет до 20 млрд к 2020 г. Быстрая динамика интернета вещей (ИВ) открывает новые возможности для цифровой трансформации компаний из самых разных отраслей. При этом объем промышленного ИВ в ближайшие три года будет примерно в 50 раз превышать потребительский. Этот потенциал предлагает использовать компания General Electric, развернувшая платформу Predix для более эффективного управления промышленными системами и извлечения дополнительной ценности из огромного количества данных, собираемых с подключенного оборудования.

Идея платформы в том, чтобы помогать заказчикам General Electric из промышленной отрасли оперативно создавать и развивать приложения, используя комплексную систему интернета вещей. Например, количество данных, генерируемых в день одним из заводов, который обслуживает General Electric, составляет 2 Тбайт. Это данные о состоянии оборудования, неполадках, которые могут возникнуть в ближайшее время и т.д.

Система позволяет отслеживать работу промышленного оборудования в режиме реального времени, прогнозировать возможные отклонения и рекомендовать своевременную профилактику или ремонты. Первоначально она была разработана для собственных нужд, а затем к ней получили доступ клиенты General Electric по всему миру.

Глобальный охват

Развернутая в облаке Microsoft Azure платформа Predix предоставляет услуги интеллектуального управления промышленным оборудованием в большинстве регионов мира. Речь может идти в том числе об огромных предприятиях. Так, на базе платформы было создано решение для компании-владельца более 50 тыс. миль инфраструктуры электропередач. Обслуживание этих мощностей требовало 2 тыс. сотрудников, а теперь их заменили дроны, которые могут передавать данные в специальное аналитическое приложение. Оно автоматически уведомляет технических работников о выявленных неполадках. Внедрение такой системы помогает предприятию подобного масштаба ежегодно экономить миллионы долларов.

Predix обеспечивает пользователям доступ к широкому набору облачных сервисов, включая сервисы обработки данных, продвинутой аналитики, искусственного интеллекта. Кроме того, General Electric планирует интегрировать Predix с Azure IoT Suite и Cortana Intelligence Suite, а также с приложениями Microsoft для бизнеса (Office 365, Dynamics 365 и Power BI), чтобы связать промышленные данные с бизнес-процессами и аналитикой.

Azure IoT Suite — облачное решение Microsoft, позволяющее запускать проекты интернета вещей. С его помощью можно подключать к облаку Microsoft Azure различные устройства и аккумулировать данные для анализа. Включает, в частности, Azure Stream Analytics для аналитики в реальном времени, Azure Machine Learning и Azure HD Insight Hadoop, а также инструмент визуальной обработки ИВ-данных Power BI и др.

Как заработать миллиард

Predix трансформирует представления о процессах производства и эксплуатации оборудования, что обозначило новые перспективы изменений и для самой General Electric. Чтобы более эффективно использовать возможности интернета вещей и продуктивнее анализировать данные, эта компания создала свой стартап — Current. Цель проекта — сформировать новый уровень энергоэффективности, используя возможности Predix. Речь идет о сокращении энергетических расходов на 10-20%, а также эффективном управлении нагрузкой на энергосеть. Новые возможности получают как бизнес, так и образовательные, здравоохранительные учреждения и даже целые города — за счет технологий из облака Azure. Эти решения позволяют им динамически управлять процессом создания, распределения и продажи электроэнергии, а также всем оборудованием. Облачная аналитика помогает лучше отслеживать его состояние и своевременно проводить ремонты и профилактику. Можно получать информацию о наличии источников электроэнергии — от традиционных до самых новых, включая индивидуальные (например, солнечные батареи на крышах и т.п.).

Так, с помощью Current удалось более чем на 50% сократить затраты на уличное освещение бизнес-центра в Тяньцзине, третьем по величине городе в континентальном Китае. Было разработано интеллектуальное светодиодное решение, а далее планируется подключение городской инфраструктуры к облачной платформе Predix. Это позволит собирать и анализировать данные о дорожном трафике для своевременного оповещения граждан и служб спасения.

Проект Current уже за первый год заработал $1 млрд, стартовав с трех контрактов, заключенных с крупнейшими мировыми производителями электроэнергии. В числе пользователей, например, Exelon — крупнейший энергетический концерн США. Используемое им приложение, по оценке General Electric, может обеспечить всем клиентам GE Power совокупную экономию в $390 млрд за 10 лет.

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