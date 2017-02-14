Ускорение проектирования: управление строительством из облака

BIM-технологии (Building Information Modeling) – актуальный подход к автоматизации проектирования. По ожиданиям Минстроя России, в течение 5 лет на BIM может перейти почти весь объем госзаказа на строительство в стране. С 2017 г. уже планируется выполнять часть оплачиваемых из бюджета проектно-изыскательских работ с использованием этих технологий.

Главное преимущество BIM – не только в уходе от «плоских» чертежей, но и в наличии у модели базы данных, которая содержит большой объем информации о самых разных параметрах проектируемого объекта – материалах, технологиях, стоимости и пр. С одним проектом могут работать совместно самые разные его участники, а сроки его реализации при этом ускоряются.

Облачный масштаб

В случае крупных инициатив необходимую скорость и удобство совместной работы может обеспечить облако. Для этого «Академия BIM» настраивает систему Autodesk Revit в облаке Microsoft Azure, где вся информация о проектах агрегируется и хранится в SQL Server. Платформа обеспечивает безопасность и доступность этих данных.



С облаком у «Академии BIM» появилась возможность не платить больше за неиспользуемое железо и легко переносить ресурсы между задачами. Это позволяет за один и тот же период времени сопровождать не один, а сразу несколько крупных проектов.



Это решение для поддержки совместной работы было выбрано в рамках программы Microsoft BizSpark. В облачной системе работают клиенты «Академии BIM» – проектные компании, девелоперы и пр. За последнее время обращения потенциальных заказчиков в компанию по теме BIM увеличились вдвое.С облаком у «Академии BIM» появилась возможность не платить больше за неиспользуемое железо и легко переносить ресурсы между задачами. Это позволяет за один и тот же период времени сопровождать не один, а сразу несколько крупных проектов.

Сэкономить на ошибках

Главное преимущество решения BIM из облака – экономия, которая достигается как за счет сокращения сроков строительства, так и за счет снижения количества ошибок. При помощи специального приложения BIM Model Checker их теперь можно моментально выявлять и быстро исправлять. Если раньше проверка проводилась раз в неделю, и в день, условно, устранялось 10 ошибок, то теперь – от 100 до 1000. Фактически сейчас это происходит в онлайн-режиме. Эта возможность доступна всем участникам проекта. В результате проектировщики существенно экономят ресурсы, а время реализации задачи по устранению коллизий может сократиться в 10, а в ряде случаев – и в 100 раз.

Еще один резерв для повышения эффективности – это возможность фиксировать ошибки, обнаруженные во время нахождения специалиста на стройке, и сразу направлять их проектировщику. Это позволит существенно сократить временные затраты на коммуникацию, уводя от бумажных отчетов или длительной переписки и экономя таким образом десятки тысяч рублей.

Возможности для роста

Дальнейшее расширение проекта «Академии BIM» – полное онлайн-присутствие, которое может быть реализовано уже в 2017 г. Кроме того, в планах запуск услуги по аренде виртуальных рабочих мест проектировщиков, развернутых в Microsoft Azure. Это дополнительное направление бизнеса, в котором могут быть заинтересованы компании, еще не изучившие возможности технологий BIM и получающие таким образом возможность их протестировать без серьезных инвестиций.

Ориентировочная стоимость такой услуги составит для заказчика примерно p10-20 тыс., поясняют в «Академии BIM». Для сравнения, только компьютер для проектировщика может стоить около p100 тыс., без учета лицензий. Еще одно важное преимущество виртуальных рабочих мест – возможность быстро их наращивать по мере возникновения проектных потребностей, причем увеличивать их количество можно практически до бесконечности.



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