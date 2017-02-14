Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке»

Спортивная аналитика – новый быстрорастущий рынок, объем которого превысит $4,7 млрд к 2021 г.(по прогнозам WinterGreen Research). Около $1 млрд из них придется на долю хоккея, считают представители стартапа Iceberg Sports Analytics. Цель разработанного ими облачного сервиса www.iceberg.hockey на базе Microsoft Azure – повысить эффективность тренировочного процесса, оптимизировать использование бюджетов клубов, сделать команды успешнее.

Хоккей начинался как силовая игра вообще без аналитики. Потом он трансформировался в комбинационную игру, а значит, появилась и потребность в глубоком анализе. Данные долгое время собиралась вручную, а отчеты получались не вполне точными. Тренер мог опираться на свою интуицию или субъективное мнение, не имея под рукой ни достаточной статистики, ни аналитического инструментария. Сегодня технологии позволяют собирать гораздо большие объемы информации в автоматическом режиме. Но цифровая аналитика только начинает проникать в исторически консервативный мир хоккея.

До последнего момента речь здесь шла преимущественно об анализе телевизионной «картинки», которая имела определенные ограничения, не позволяя охватывать всю площадку и, соответственно, все игровые эпизоды. Уникальность проекта Iceberg – в возможности видеть любого игрока в любую секунду, а также фиксировать все действия во всех зонах. Этот сервис, использующий собственные алгоритмы на основе машинного обучения, чтобы радикально изменить устоявшиеся каноны игры в хоккей, запустил создатель YotaPhone Владислав Мартынов.

Хоккейный интеллект

Iceberg помогает проводить скаутинг по-новому – на базе объективной аналитики, демонстрирующей как сильные, так и слабые стороны игрока. Она помогает спрогнозировать его результативность в команде, а также выявляет перспективность молодых спортсменов. Обеспечивая более качественную работу с данными, Iceberg повышает эффективность тренировок и управления игроками, а также помогает оптимизировать расходование бюджетов команд.

Используемые технологии – продвинутая аналитика, машинное обучение и компьютерное зрение. На основе проведенного анализа можно строить рекомендации по матчам и делать прогнозы о вероятности победы в конкретной игре или чемпионате. А значит, оперативнее предпринимать меры, чтобы повысить эту вероятность.



Система делает около 1 млн записей за матч, фиксируя все, что происходит на площадке, каждую десятую долю секунды с помощью трех видеокамер. Учитывается около 500 параметров по каждому игроку. По оценкам инвесторов, другие аналогичные решения могут записывать не более 3 тыс. событий за матч. Камеры Iceberg статично захватывают всю панораму площадки, которая в дальнейшем обрабатывается оптимизированным алгоритмом. Координаты выгружаются в виде сырых данных по каждому игроку и шайбе 10 раз в секунду. С их помощью можно просчитать практически любой показатель игры.

Сервис Azure Stream Analytics помогает анализировать данные с разнообразных датчиков и других подключенных устройств в концепции интернета вещей (ИВ, IoT). Он может обрабатывать миллионы событий в секунду, сравнивая разные потоки, а также сравнивая потоки с историческими значениями и моделями. Данные можно обрабатывать в любом масштабе, при этом сохраняя высокую пропускную способность, низкую задержку и гарантированную устойчивость.

Уровень погрешности в анализе данных идеологи стартапа оценивают в 4% на фоне 10-25%, демонстрируемых конкурентами. Ключевой фактор здесь – автоматизированные алгоритмы, в отличие от ручного сбора данных и связанных с ними рисков ошибок и «человеческого фактора».



Новый этап развития системы – анализ видеопотока в режиме реального времени с использованием облачных сервисов Microsoft Azure Stream Analytics. Это позволит давать рекомендации по тактике прямо по ходу матча.

Кроме того, интегрированные в трансляцию данные сделают просмотр хоккея интерактивным и более увлекательным. Болельщики будут активнее включаться в игру – на гораздо более глубоком уровне. У комментаторов трансляций появятся реальные данные, на основе которых можно детальнее раскрывать и обосновывать свои суждения.

Облачная поддержка



Международная программа поддержки стартапов BizSpark существует с 2009 г. За все время существования программы более 50 тыс. стартапов во всем мире получили доступ к продуктам и технологиям Microsoft. В 2016 г. уже более 800 молодых компаний из России стали участниками программы и получили облачные гранты и акселерационную поддержку, которая помогает их бизнесу активно развиваться

Оперативную доставку видеоконтента Iceberg обеспечивает облако Microsoft Azure. Оно позволяет анализировать данные в любой точке мира в безопасной среде, сохраняя их конфиденциальность. Грант на использование ресурсов облачной платформы Iceberg получил, участвуя в программе по поддержке стартапов Microsoft BizSpark.

Облачный сервис был выведен на рынок в начале 2016 г., пройдя проверку у первых клиентов. Разрабатывать его начали в 2015 г., когда был зарегистрирован бренд Iceberg Sports Analytics. К настоящему моменту, благодаря используемой платформе, сервис Iceberg Hockey позиционируется как глобальное интеллектуальное решение.

Облачным сервисом уже пользуются российские клубы КХЛ (ХК «Сочи»), НХЛ (New York Islanders), а также клубы европейских лиг (Vaxjo Lakers из Шведской лиги) и хоккейные академии (Red Bull Зальцбург, Австрия). Всего у стартапа около десяти клиентов — поровну отечественных и зарубежных. Планируется расширение числа контрактов с другими командами из НХЛ, КХЛ и хоккейными федерациями разных стран.

Международный охват

«Использование информационных технологий и аналитических платформ в ближайшем будущем будет ключевым образом влиять на исход соревнований. Каждый хоккейный клуб в течение нескольких лет начнет использовать такие платформы. Те, кто этого не сделает, будут вне игры. Мне всегда, как тренеру, не хватало такого инструмента, который предоставляет аналитика Iceberg», – заявил заслуженный тренер России по хоккею Вячеслав Быков.

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