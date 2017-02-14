Искусственный интеллект поможет отметить 100-летний юбилей

Сегодня в мире ежегодно продается более 1,9 млрд бутылок Coca-Cola. Этот напиток уже стал неотъемлемым элементом американской культуры, узнаваемым во всем мире не меньше, чем сама Мэрилин Монро. Не менее узнаваема и ее фирменная тара – стеклянная бутылка оригинальной формы. За ней тоже закрепился статус национального символа Америки – в компании заявляют, что этот контур узнают 90% населения Земли, причем могут сделать это даже наощупь в темноте. Собственно, таким был и бриф на разработку его дизайна 100 лет назад.

Недавно знаменитая стеклянная бутылка отметила вековой юбилей, и Coca-Cola предложила всем поучаствовать в праздновании. Было проведено 140 различных акций во всем мире. В их числе появился и уникальный развлекательный сервис, разработанный Microsoft.



Платформа How-Old.net, использующая продвинутые аналитические сервисы Microsoft Azure, научилась распознавать изображение стеклянной бутылки с логотипом. С помощью машинного обучения этот сервис уже умел определять возраст и половую принадлежность людей по фотографиям. Теперь он может распознать на снимке и единственный неодушевленный объект – контурную стеклянную бутылку. Если загрузить селфи с Coca-Cola в это приложение, платформа определит как возраст пользователя, так и бутылку в его руках.

Успешное распознавание

Изначально сайт How-Old.net команда Microsoft разработала для демонстрации возможностей аналитики в реальном времени и машинного обучения. Приложение использует инструменты машинного обучения и когнитивные сервисы облака Microsoft Azure – Cortana Intelligence Suit, – чтобы, проанализировав изображение, угадать возраст и пол человека на фотографии. Оно быстро стало популярным, за полгода существования собрав более 575 млн изображений.

Coca-Cola предложила пойти дальше, чтобы с помощью машинного обучения определять на снимках не только людей, но и объекты. Действительно, через некоторое время искусственный интеллект научился распознавать контурную бутылку и логотип на ней. Это было сложной задачей, над решением которой работала целая команда дата-сайентистов. Сначала алгоритм мог «узнать» бутылку, только если она занимала большую часть снимка. Если же на нем был изображен человек с бутылкой в руке, модель ее игнорировала. С методами обучения глубоких нейросетей удалось настроить сервис так, чтобы он определял на изображении и человека, и стеклянную бутылку Coca-Cola – благодаря нанесенному на нее логотипу.

Было разработано тестовое приложение, с которым начали работать пользователи. Они проверяли, насколько успешно распознаются разные изображения, и оперативно давали обратную связь с тем, чтобы повысить эффективность обучения нейросети и точность распознавания. Затем работающая модель была интегрирована с сайтом How-old.net по API.



Взрывной успех

В течение месяца на сайт How-old.net нужно было присылать селфи с бутылкой Coca-Cola, на которой обязательно должен быть различим логотип. Приложение определяло бутылку (и ее «возраст»), после чего окрашивало снимок в красный цвет. Полученными результатами можно было делиться в социальных сетях. Также пользователи получали ссылку на сайт Coca-Cola Journey, чтобы узнать больше о 100-летней истории знаменитой бутылки.

Всего за неделю было собрано более 380 млн изображений от 50 млн пользователей по всему миру. Сервис даже попал в список трендов в Twitter. Так, с помощью облачных аналитических инструментов, Coca-Cola по-новому взглянула на дизайн, ставший своего рода иконой поп-культуры, а также на кампании в социальных сетях, дающих обратную связь от потребителей со всего мира.

«Эксперимент с How-Old.net подтвердил, что стеклянная бутылка Coca-Cola дает уникальный опыт, которым теперь можно делиться с сотнями тысяч людей при помощи новых технологий, – говорит Саймон Коварт, статег по глобальным социальным медиа. – Cortana Intelligence позволила людям рассказать свою личную историю через наш бренд».

Попробовать сервисы машинного обучения из облака Microsoft Azure