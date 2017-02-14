Запостить из облака: как эффективнее размещать контент в соцсетях

Веб-сервис NovaPress Publisher (https://novapress.com) помогает быстро размещать контент в соцсетях. Он автоматически забирает его с сайта компании и отправляет на страницы всех популярных ресурсов. Можно запланировать публикации на дни и месяцы вперед, а автоматизация процесса существенно сэкономит ресурсы SMM-специалистов.

Сегодня этот сервис может ежеминутно публиковать до 28 тыс. сообщений на топ-10 площадках, включая Facebook, Одноклассники, Твиттер, Google+, LiveJournal. Это один из крупнейших подобных проектов, который в 2016 г. также добавил возможность автопостинга еще и в Telegram, LinkedIn и Pinterest.

Постоянное масштабирование баз данных обеспечивает облачная платформа Microsoft Azure. За счет нее в NovaPress смогли повысить гибкость и сократить издержки, высвободив существенные человеческие и временные ресурсы для решения других задач – например, по улучшению и развитию функциональности сервиса.



Непрерывный рост

Сервис динамично растет с 2010 г. – когда он только вышел на рынок, аналогов практически не было. Быстрое расширение означало постоянное масштабирование баз данных и возрастающую нагрузку на архитектуру. Ее приходилось менять «на ходу» – иногда этот процесс занимал месяц, чтобы обеспечить возможность публикации не по 6 тыс. записей в минуту, а, скажем, по 8 тыс., причем в режиме 24/7. В компании тогда использовали виртуальные машины на разных хостингах, в работе которых периодически случались перебои. Это означало очередь скопившихся неопубликованных записей, задержки при их отправке, и ставило под угрозу весь бизнес. Параллельно рост количества сообщений и количества пользователей требовали подключения новых мощностей. Издержки росли вместе с рисками.

Обычно такие проблемы решают, мигрируя в облако – и NovaPress Publisher выбрали в этих целях Microsoft Azure. Теперь данные хранятся в SQL Azure и хранилище Azure Storage (куда перенесли весь пользовательский контент), а для быстрого доступа к ним используется кэш Redis в облаке. В пиковые моменты автоматически уменьшается количество роботов, выполняющих второстепенные задачи, и увеличивается количество машин, публикующих в социальные сети. В облако перенесли также и сайт, который теперь всегда доступен и лучше выдерживает пиковые нагрузки.

Миграция проходила в рамках участия NovaPress в программе Microsoft BizSpark. Она обеспечивает бесплатный доступ на 3 года к полному спектру технологий вендора, а также скидки на доступ к платформе Azure.

Соцэффекты

Благодаря облаку, бизнесу удалось сохранить и высокую доступность сервиса, и взятую динамику роста. С момента перехода на Microsoft Azure в 2013 г. выручка увеличилась в 3,5 раза к настоящему моменту, а количество клиентов выросло до 14 тыс. Это различные коммерческие и государственные структуры, средства массовой информации и пр. Сегодня облако по-прежнему дает гибкость и хороший запас производительности для дальнейшего роста.

Почти каждая организация взаимодействует с соцсетями, которые находятся за «периметром безопасности» корпоративной сети. Для оптимизации работы с ними наилучшим образом подходят именно облачные сервисы, а не внутренние системы: они позволяют, с одной стороны, сэкономить на закупке дополнительного оборудования, с другой – не требуют получения дополнительных согласований со стороны отдела информационной безопасности.

В 2017 г. NovaPress намерена запустить аналитический сервис с использованием технологий машинного обучения Microsoft Azure. Это позволит анализировать поток данных в режиме реального времени. Клиентам будет нагляднее эффективность работы с социальными медиа, а на основе полученной аналитики можно будет спланировать шаги по улучшению показателей.



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