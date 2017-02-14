Меняйся, или умри: как развивать бизнес в цифровую эпоху

«Компания, которая застывает в статическом состоянии, обречена на смерть».

Георгий Аликошвили, генеральный директор Pony Express



«Опережение времени позволяет формировать новые рынки»

Любые перемены настораживают, но у современного бизнеса нет времени на испуг. Технологическое отставание всегда было чревато финансовыми неприятностями. Но в мире, где прогресс развивается стремительно, к вылету на обочину может привести даже небольшое промедление. Исследование компании PwC свидетельствует, что 77% глав крупнейших компаний мира обеспокоены темпами технического прогресса в их отрасли экономики. То есть лидеров рынка больше волнует возможность не уследить за инновациями, чем сдвиг в расстановке сил в мировой экономике (58%) или даже дефицит ресурсов (43%).

Изменения затронут не только крупные предприятия. Для среднего и малого бизнеса перемены столь же актуальны. Исследование IDC свидетельствует, что западноевропейские компании из этого сегмента потратят на ИТ к 2020 г. более $120 млрд, а основными статьями расходов станут именно инновационные технологии.

«Следить за развитием технологий – это весьма увлекательное занятие и весьма полезное, — уверен генеральный директор Pony Express Георгий Аликошвили. — Это происходит со времен возникновения человеческой цивилизации. Поэтому компанию надо менять, и желательно быстрее, чем меняется рынок. Более того, опережение времени на шаг позволяет формировать новые рынки».

Сами бизнесмены признают, что важно всегда быть готовым к переменам. Они могут коснуться и уже коснулись бизнес-моделей и бизнес-процессов, подходов к коммуникациям с клиентами, технологических основ производства и принципов взаимодействия с сотрудниками.

«Каждое растущее предприятие, вне зависимости от его возраста или рынка, должно стать “цифровым аборигеном” в плане мышления руководства и сотрудников, бизнес-процессов. Внедрение третьей технологической платформы происходит гораздо быстрее, чем ожидалось, и предприятия, идущие в ногу с эрой цифровой трансформации, получат конкурентные преимущества», — заявляет старший вице-президент IDC Фрэнк Генс (Frank Gens).



Инвестиции в технологии улучшают качество продукта

Перемены полностью перестроят основы бизнеса. Это затронет, в частности, и процесс создания продукта. Главные тренды — кастомизация (индивидуализация) тиражного производства и снижение брака. Самый яркий пример — технологии интернета вещей.

«Интернет вещей позволит оборудовать датчиками наше производство. Мы сможем замахнуться на более сложные задачи. Например, сейчас мы, вместе с партнерами, пытаемся разобраться, почему на одной марке полипропилена чаще происходят разрывы при производстве полипропиленовой пленки», — рассказывает член правления и исполнительный директор «Сибур» Василий Номоконов.

Одним из наиболее революционных изменений станет участие покупателей не только в потреблении продукта, но и в его создании, а также в модификации. Благодаря тому же интернету вещей станет возможным слежение за работоспособностью товара уже после продажи. Итогом работы предприятия станет не продукт, а связка «продукт-сервис». В перспективе это позволит удаленно ремонтировать приборы или анализировать, как именно используется товар. Что, в свою очередь, даст возможность вносить изменения в технологию его изготовления, чтобы повысить качество и устранить брак.

«Продавать банковскую карточку на сайте — это не диджитал»

В модель трансформации клиентского опыта входят повышение качества сервиса и более глубокое понимание потребителей. Этот огромный пласт преобразований, среди прочего, связан с цифровизацией живого общения с клиентами и роботизацией. Число точек контактов значительно увеличится.

«Продавать карточку на сайте — не есть диджитал, — приводит пример старший вице-президент банка «Открытие» Сергей Меднов. — Это есть использование канала продаж для классического банковского продукта. Диджитал — это когда клиент приходит за этой карточкой на сайт и каким-то образом ее получает, не появляясь в банке, контактируя только удаленным способом. Извлечь выгоду от сочетания двух моделей — классического банка и современного диджитального —настоящий вызов для всей банковской индустрии».



Уже сейчас мобильные приложения компаний завязаны на аккаунтах пользователей в социальных сетях, что позволяет делать лучшие предложения. Вовсю используется главная особенность потребителя XXI века — он мобилен и только так потребляет любой контент. Теперь компании имеют возможность аккумулировать информацию о покупках клиента. Это помогает делать персонализированные предложения и более точные фокусные продажи.

«Компания в области гостеприимства, используя геолокационные возможности, высылает на мобильные устройства находящихся неподалеку клиентов скидочные купоны. Таким образом, компания может в режиме реального времени отслеживать реакцию на свои предложения. Компания в области ипотечной недвижимости налаживает CRM-стратегию, чтобы клиенты на местах получали актуальные ссылки на объекты недвижимости», — приводятся примеры в исследовании Центра цифрового бизнеса MIT (Массачусетский технологический институт). Последняя разработка, к слову, пошла еще дальше: уже сейчас создаются 3D-ролики об объектах недвижимости, находящихся поблизости, которые потенциальный покупать может просмотреть в приложениях виртуальной реальности.

Трендом будущего, по прогнозам экспертов, станет самообслуживание. Оно принесет двойную пользу: клиент экономит свое время, компания экономит деньги. Потребитель стал цифровым и мобильным, а выбор занимает считанные секунды — в течение этого времени нужно заинтересовать клиента в своем товаре или услуге.

«При современном развитии телекоммуникаций — и для многих областей и городов это уже доступно — можно нарисовать банковское отделение! Клиент надевает шлем, ходит по виртуальному банку, общается с виртуальными людьми и попутно делает то, за чем пришел», — рисует образ будущего Сергей Меднов.

«Сейчас для просмотра почты или общения с друзьями мы используем мобильные устройства, но раньше для выполнения этих действий применялись другие инструменты, большей частью офлайновые, — приводит пример из своей отрасли директор по omnichannel «Азбуки вкуса» Егор Ланько. — То же самое происходит и в ритейле. Ты приходишь с мобильным телефоном, можешь сам сформировать покупку с помощью селф-чек-аута, посмотреть рядом с полкой рекомендации от своих друзей и т.д. Привычные офлайн- или онлайн-процессы покупки изменятся на тесную интеграцию обоих каналов, и эта модель поведения станет нормой».





Гибкая разработка и мобильные сотрудники

Машинное обучение позволит доверить принятие решений компьютерным системам — так будет быстрее, надежнее и снижается влияние человеческого фактора. А искусственный интеллект будет управлять рисками и противодействовать мошенничеству, а также обслуживать трейдинговые системы. Однако эпоха ботов, роботов и дронов отнюдь не лишит офисы сотрудников. Но работать они будут иначе. Тотальная автоматизация позволит офису решать стратегические вопросы, а HR-службы — не только продвинутых компаний, а повсеместно — займутся совершенствованием навыков персонала.

По мере того, как работа перестает быть привязанной к конкретному креслу в конкретном офисе, происходят и изменения в самих подходах в генерации решений или создании продуктов. В последние годы популярной стала идея отхода от классической монолитной вертикальной структуры организации рабочего процесса в пользу горизонтальных вариантов, например, agile.

«Накоплено огромное количество материальных и нематериальных активов, которые необходимо трансформировать. И это и составляет, собственно, основную заботу и основной вызов для ИТ-команды банка. Потому что делать эти вещи, исходя из прежних подходов, с классическими методами разработки и принятия решений, невозможно», — рассказывает на своем примере Сергей Меднов.

«Железо устаревает через год. Переходим в облака»

Взаимозависимые перемены в конечном счете изменят бизнес-модели всех предприятий в самых разных отраслях экономики. Для каждого из них цифровизация пройдет по-своему, но будут общие черты: переход к цифровому продукту либо цифровая надстройка вокруг традиционного сервиса; расширение границ предприятий и снижение важности фактора географической распределенности; оперативное реагирование на потребности клиента и возможность быстрой (по принципу «дни, а не месяцы») разработки или изменения продуктов, а также обеспечение непрерывности оказания услуг.

Эксперты калифорнийской исследовательской компании SignalFx провели опрос руководителей самых разных предприятий по всему миру с целью определить, что все-таки является платформой, на которой можно строить цифровое будущее. В 43% компаний считают, что такой основой должны стать облачные технологии и другие диджитал-сервисы. В том же исследовании содержится перечень шагов, которые предпринимают первые лица для того, чтобы не проиграть конкуренцию более расторопным соседям по рынку: 67% бизнесменов проводят анализ инфраструктуры, 60% сосредоточены на виртуализации и контейнеризации, 53% заняты размещением части инфраструктуры в публичном или частном облаке, 47% увлеклись автоматизацией, 42% интегрируют приложения с открытым кодом.

Согласно отчету IDC Russia Cloud Services Market, российский рынок облачных услуг, включая публичные, частные виртуальные и частные облака, в 2015 г. составил $370 млн. В пятилетней перспективе, согласно исследованию, объем потребления облачных услуг достигнет $647 млн. Лидерами облачного рынка в России стали Microsoft, SAP и IBM.



По мнению аналитиков IDC, уже через три года каждая вторая компания из списка Global 2 000 (список 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes) будет считать приоритетом своего бизнеса способность создавать связанные с цифровыми технологиями продукты и услуги. Таким образом, именно ИТ станут основным источником и способом быстрого роста доходов для тех, кто пытается позиционировать себя в качестве лидера рынка. Поэтому возглавляют глобальные перемены технологические ИТ-гиганты. Ведь от того, что они предложат рынку, зависят темпы цифрового развития и каждая из составляющих, которые подвергнутся изменениям.

«В качестве примера приведу гиганта Microsoft, который меняется очень сильно, перейдя от продажи лицензий к продаже сервисов. Компания уделяет очень большое внимание удобству использования и адаптации сервисов и, конечно же, безопасности своих продуктов. А с точки зрения инновационности для нас было приятной неожиданностью, что Microsoft начал инвестировать ресурсы в виртуальную реальность, в машинное обучение и предиктивную аналитику. Все эти элементы направления развития для нас очень важны», — говорит сооснователь и CEO рекламного холдинга OMD OM Group в России и СНГ Дмитрий Дмитриев.

