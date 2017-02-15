Будущее наступило: как интернет вещей меняет бизнес

Новая эра принесла с собой новый взгляд на все сферы бизнеса. Современные технологии влияют на весь цикл производства, продажи, взаимоотношения с клиентами и внутри самих компаний. Те, кто не будет успевать за глобальными изменениями, рискуют оказаться на обочине.

Аналитики в один голос твердят, что именно в этом десятилетии интернет вещей окажет ключевое воздействие на бизнес. Сразу несколько исследований прогнозируют, что к 2020 г. в мире будет около 50 млрд умных устройств (сейчас — 6,4 млрд). В IDC уточняют, что объем рынка ИВ к тому же году достигнет $1,7 трлн, а к концу 2016 г. он составил $737 млрд. Что показательно, в прошлом году значительная часть инвестиций в интернет вещей затронула сферы производства, грузоперевозок и энергосистем.

«Интернет вещей — это новый источник данных, новый источник аналитики, а значит — новый источник для создания более эффективных кампаний и более эффективных коммуникаций», — уверен со-основатель и генеральный директор рекламного агентства OMD OM Group в России и СНГ Дмитрий Дмитриев.

58% руководителей считают внедрение интернета вещей стратегическим вопросом для своей компании, и почти все — 95% — запустят связанные с ним проекты в ближайшие три года, прогнозирует IDC. Причина такого внимания менеджмента к ИВ кроется в очевидном повышении операционной эффективности бизнеса.

Прибыль принесут простые датчики и глубокий анализ

В ключевых отраслях интернет вещей сводится к установке датчиков на конкретную вещь (машину, здание или любой объект), оперативному получению с этих датчиков данных и их быстрому анализу. Это позволяет обладать актуальной информацией о контексте вещи в динамике, а продвинутые инструменты анализа предоставляют рекомендации для оптимизации процессов, в которых она задействована. На выходе компания получает возможность создавать персонализированные предложения для своих клиентов и оптимизировать бизнес-процесс в зависимости от реальных обстоятельств.

«В нефтехимии анализ данных, полученных с помощью технологий интернета вещей, помогает решить задачи, на которые раньше мы не могли замахнуться. Например, сейчас мы реализуем проект, который поможет понять, почему на одной из марок полипропилена чаще возникают разрывы при производстве полипропиленовой пленки. Или почему часть синтетического каучука при производстве оказывается не с тем параметром вязкости, какого следовало бы ожидать, исходя из технологического процесса», — рассказывает исполнительный директор компании «Сибур» Василий Номоконов.

Интернет вещей не зря активно развивается именно в промышленной сфере. Там он помогает сокращать время простоя оборудования, снижать (а то и полностью устранять) проблемы с эксплуатацией техники, повышать скорость производства и его бесперебойность, уменьшать проблемы с поставщиками и так далее. Итог всего этого — не только повышение маржинальности, но и возможность вкладывать новые средства и ресурсы в инновации.

«С одной стороны, у нас очень много датчиков, — рассказывает о применении интернета вещей на практике ИТ-директор «Северстали» Юрий Шеховцов. — С другой — есть области, где эти датчики еще только нужно поставить. Вопрос в том, как рационально их расставить так, чтобы они давали максимальный эффект. А учитывая то, что сенсоры с годами будут, скорее всего, только дешеветь, проблема “ставить или нет” отпадет сама собой».

Новые бизнес-процессы породят новые способы коммуникации

Но изменения затронут не только производственный цикл. Развитие интернета вещей приведет к тому, что продажа продукта перестанет быть конечным звеном в цепочке бизнес-процессов предприятия. Благодаря датчикам, которые смогут передавать информацию о состоянии товара, добавится новая функция — оказание сервисных услуг, связанных с процессом его эксплуатации.

«Вендоры оборудования выводят на рынок новые линейки продуктов, уже оснащенные датчиками интернета вещей. Например, множество компаний, которые производят компрессоры и насосы, уже предлагают такие машины, которые сами будут сообщать владельцу о том, что ему нужен плановый ремонт или замера фильтров. Это достигается с помощью гораздо более глубокого анализа, чем ставший классическим мониторинг уровня вибрации», — разъясняет Василий Номоконов.

При этом связка «продукт-сервис» — это не только дополнительные прибыли, связанные с постпродажным обслуживанием. Комплексный мониторинг эксплуатации каждого из произведенных холодильников поможет понять, как устранить или минимизировать наиболее частые причины поломок еще на этапе производства. Фактически создается новый канал коммуникации между производителем и потребителем, в рамках которого возможна упреждающая диагностика и ремонт, дистанционные обновления ПО и продажа дополнительных продуктов и услуг. В основе всего этого будет лежать предиктивная аналитика и аналитика больших данных. Следующим шагом станет замена продуктов на сервисы.

Вопрос использования интернета вещей актуален не только для промышленности, но и для ритейла. Исследователи компании McKinsey утверждают, что внедрение ИВ в этом сегменте бизнеса приведет к серьезным экономическим выгодам в глобальном масштабе: от $410 млрд до $1,2 трлн ежегодной дополнительной прибыли к 2025 г. Поиски способов применения этих технологий в ритейле все еще продолжаются, но уже сегодня интернет вещей востребован в управлении запасами, обработке платежей, контроле цепочек поставки и некоторых других сферах.

Картины футуристического будущего, многократно обрисованные киносценаристами и воплощенные в десятках фильмов, — например, о холодильниках, которые сами заказывают себе еду из конкретного супермаркета или умных домах, которые готовят завтрак к моменту пробуждения хозяина — тоже однажды станут реальностью. Этот концепт найдет себе и экономическое применение. В интеллектуальном здании согласованно функционируют десятки систем управления: электричеством, водоснабжением, теплом, вентиляцией, даже лифтами. Расчеты различных компаний говорят о том, что на одном только энергосбережении умный дом может экономить до 30% расходов за счет сбалансированного потребления энергии только тогда, когда это нужно, и только в необходимом количестве.

Стремление к прибыли заставит пересмотреть ИТ-ландшафт

На фоне снижения стоимости инфраструктуры, необходимой для внедрения интернета вещей, начнет происходить коренной пересмотр всех бизнес-процессов и гигантами рынка, и новыми игроками: начиная с переосмысления самого принципа ценообразования и заканчивая правилами расчета ROI, в который придется включать пока слабо исчислимые показатели, вроде степени лояльности.

Впрочем, внедрением одних только датчиков победу над конкурентами не одержать. Большое число подключенных устройств приносит небывалое количество новых данных. Их ценность и объемы не идут ни в какое сравнение с тем, что было принято скрывать за понятием больших данных еще пару лет назад. С одной стороны, это приносит возможность точно отслеживать изменения контекста. Но с другой — требует нового уровня возможностей от ИТ-инфраструктуры компании.

В первую очередь, речь идет о необходимости использования облачных технологий. Логика тут простая: такое огромное количество данных, которое принесет с собой эпоха интернета вещей, нужно не просто где-то хранить, но и делать это дешево. При этом обработка и анализ всей этой информации должны происходить не только по принципу складирования и дальнейшего многогранного анализа, но и в режиме или реального времени, или максимально приближенном к нему. Такие возможности сейчас дают только облачные технологии и альтернативы им нет.

Это хорошо иллюстрирует опыт Raxel Telematics. Компания одной из первых в России предложила услуги страховой телематики: датчик в авто и приложение у самого водителя позволяют страховщикам рассчитывать вероятность ДТП на основании стиля вождения и склонности к риску для каждого отдельного автолюбителя. Передача и обработка данных происходят на облачной платформе Microsoft Azure. «Для нас использование Microsoft Azure — одна из основ конкурентных преимуществ наших продуктов. Мы готовы обеспечивать практически бесконечное масштабирование в короткие сроки», — рассказывает генеральный директор Raxel Telematics Дмитрий Рудаш.

Гиганты рынка переходят в облака

В разрозненном виде технологии интернета вещей, конечно, не создадут преимуществ для предприятия. К тому же нельзя забывать, что вопрос грамотного управления ИТ-инфраструктурой и ресурсами — еще и вопрос безопасности. Отсутствие четкой стратегии (что вопрос бизнеса) и грамотного управления потоками данных (за что должны отвечать ИТ-отделы) приведут скорее к снижению операционной эффективности и, как следствие, к полному фиаско. И если первый пункт исключительно в компетенции руководства компании, то по второму вендоры с мировым именем уже многое могут предложить клиентам.

«Конечно, когда вы получаете такой массив данных и о грузах, и о транспортных средствах, их надо как-то обрабатывать. Безусловно, мы используем программное обеспечение с применением OLAP-технологий, строим кубы и экстрагируем данные. Если вы пользуетесь интернетом вещей, то необходим инструментарий, который может позволять анализировать в связке разнородные данные, — рассказывает Георгий Аликошвили, генеральный директор Pony Express. — Расскажу на примере нашего сотрудничества с компанией Microsoft. За последние годы произошел серьезный прорыв в плане решений для бизнеса. Когда мы десять лет назад начинали наше сотрудничество, мы покупали Visio, и тогда Microsoft только начинал идти в этом направлении. Десять лет спустя их продукты для бизнеса вытесняют более сложные решения других поставщиков, которые мне, как потребителю, внедрять долго, тяжело и непонятно».

Возросшие возможности вендоров с радостью используют, как это водится, гиганты рынка. Например, General Electric развернула в облаке Microsoft Azure платформу Predix, которая дает возможность интеллектуального управления промышленным оборудованием с помощью технологий интернета вещей. Для одной из компаний-владельцев было проложено более 50 тыс. миль инфраструктуры электропередач, которую обслуживают дроны, передающие данные в аналитическое приложение. Это не только позволило избежать найма 2 тыс. сотрудников, но и ускорило процесс выявления и устранения неполадок. Расчеты доказывают, что потенциальная ежегодная экономия исчисляется миллионами долларов. Для связи промышленных данных с бизнес-процессами и аналитикой Predix интегрируют с Azure IoT Suite и Cortana Intelligence Suite, а также линейкой приложений для бизнеса — Office 365, Dynamics 365 и Power BI.

Облачный опыт этих и других компаний подтверждает общую тенденцию перехода к такого рода сервисам. Прогнозы IDС свидетельствуют, что всего через 18 месяцев ИТ-инфраструктуры большинства организаций будут полностью размещены в облаках. А к 2018 г. типичное ИТ-подразделение будет работать с преобладающими облачными приложениями и платформами, а не с традиционными внутренними инструментами.